Лотар Маттеус: «Гвардиола украл ЛЧ у «Ман Сити» и фанатов своим стартовым составом. Уверен, в клубе обсудят его отставку»

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Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус раскритиковал главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу за выбор стартового состава на финал Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

«Своим стартовым составом Гвардиола украл Лигу чемпионов у «Манчестер Сити» и болельщиков команды. Он должен выслушать справедливую и резкую критику со всех сторон.

Уверен, что в клубе будут обсуждать его отставку. После этого финала футболисты начнут сомневаться в нем. Ему понадобилось попробовать что-то еще, проявить изобретательность в самый неподходящий момент. Гвардиола полностью заслужил поражение.

Как можно выходить на самый важный матч в истории клуба без опорного полузащитника? Ты выпускал игрока на эту позицию практически в каждой игре сезона. Он обеспечивает баланс, страхует всех.

Почему Родри и/или Фернандиньо остались в запасе, в старте вышли шесть атакующих полузащитников, а на поле не было центрфорварда?» – написал Маттеус в своей колонке.

Финал ЛЧ – тактический фэйл Гвардиолы. Пеп перемудрил со стартовым планом (снова!) и поздно откатился к классическому варианту

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