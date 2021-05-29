Евгений Плющенко включен в состав тренеров сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22

Двукратный олимпийский чемпион включен в состав тренеров сборной России по фигурному катанию на предстоящий сезон.

Список тренеров опубликован на сайте спорта России. Основным местом работы Плющенко значится Центр спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП).

Плющенко открыл собственную школу фигурного катания в апреле 2017 года.

В 2020 году Плющенко получил статус тренера сборной России после перехода в его школу . В мае этого года фигуристка вернулась к .

Из учеников Плющенко в юниорскую сборную попали Софья Муравьева и Кирилл Сарновский. В юношеской команде группу Плющенко представляет Анастасия Зинина.

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