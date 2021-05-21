Василевский, Флери и Грубауэр – претенденты на приз лучшему вратарю сезона НХЛ

НХЛ назвала трех номинантов на «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю регулярного чемпионата.
Финалистами стали Андрей Василевский («Тампа»), Марк-Андре Флери («Вегас») и Филипп Грубауэр («Колорадо»).
В этом сезоне 26-летний Василевский провел 42 матча в регулярном чемпионате, одержал 31 победу, пропуская в среднем 2,21 шайбы и отражая 92,5% бросков.
36-летний Флери провел 36 игр в регулярном чемпионате, выиграл 26 матчей, пропуская в среднем 1,98 шайбы и отражая 92,8% бросков.
29-летний Грубауэр провел 40 матчей в регулярном чемпионате, записал на свой счет 30 побед, пропуская в среднем 1,95 шайбы и отражая 92,2% бросков.