Пиняев может перейти в «Рубин». Слуцкий готов заняться его развитием («Бизнес Online»)

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16-летний полузащитник «Чертаново» Сергей Пиняев может перейти в «Рубин», сообщает «Бизнес Online».

В казанском клубе считают, что смогут вырастить из него большого игрока, а главный тренер Леонид Слуцкий готов заниматься развитием Пиняева.

В минувшем сезоне Пиняев провел в Олимп-ФНЛ 30 матчей, забив 2 гола. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что он может подписать контракт с «Барселоной».

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