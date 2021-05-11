Пиняев может перейти в «Рубин». Слуцкий готов заняться его развитием («Бизнес Online»)

16-летний полузащитник «Чертаново» Сергей Пиняев может перейти в «Рубин», сообщает «Бизнес Online».
В казанском клубе считают, что смогут вырастить из него большого игрока, а главный тренер Леонид Слуцкий готов заниматься развитием Пиняева.
В минувшем сезоне Пиняев провел в Олимп-ФНЛ 30 матчей, забив 2 гола. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Ранее сообщалось, что он может подписать контракт с «Барселоной».
Пиняев попрощался с «Чертаново». 16-летний форвард может перейти в «Химки»