Роналду о 100 голах в «Ювентусе»: «Не останавливаться на этом! 😉👊🏽»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду коротко отреагировал на достижение отметки в 100 забитых мячей в составе итальянского клуба.
«Не останавливаться на этом! 😉👊🏽» – написал португалец в твиттере.
Роналду забил победный мяч во вчерашней игре 36-го тура Серии А против «Сассуоло» (3:1).
Don’t stop here! 😉👊🏽 pic.twitter.com/aVf3G2VC1H— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 13, 2021
В этом сезоне 36-летний форвард провел 32 матча в итальянском чемпионате, забил 28 голов и сделал 3 результативные передачи. С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.