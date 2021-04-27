Роналду о 100 голах в «Ювентусе»: «Не останавливаться на этом! 😉👊🏽»

Нападающий коротко отреагировал на достижение отметки в 100 забитых мячей в составе итальянского клуба.

«Не останавливаться на этом! 😉👊🏽» – написал португалец в твиттере.

Роналду забил победный мяч во вчерашней игре 36-го тура Серии А против «Сассуоло» (3:1).

В этом сезоне 36-летний форвард провел 32 матча в итальянском чемпионате, забил 28 голов и сделал 3 результативные передачи. С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.