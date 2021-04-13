РФС и сборные России присоединились к бойкоту соцсетей в знак борьбы с дискриминацией

РФС поддержал бойкот соцсетей в знак борьбы с расизмом и дискриминацией.

« и сборные России поддерживают УЕФА, и национальные футбольные федерации в борьбе против оскорблений в интернете и любых видов дискриминации и присоединяются к акции бойкота социальных сетей с 30 апреля по 5 мая.

Оскорблениям и дискриминации нет места в футболе и жизни!» – говорится в заявлении РФС.

Бойкот ранее был объявлен английскими футбольными организациями. Инициативу также поддержали и ФИФА.

Британские клубы, лиги и игроки отказались от соцсетей на 4 дня (из-за расизма и оскорблений). Их поддержали ФИФА и УЕФА