Президент «Кальяри» об ударе Роналду шипами в подбородок вратарю: «Это красная карточка. Инцидент мог изменить игру»

Президент Томмазо Джулини заявил, что форварда следовало удалить за нарушение правил в матче команд (1:3).

Португалец на 14-й минуте высоко поднял ногу в попытке дотянуться до мяча и попал шипами в подбородок вратарю , у которого пошла кровь. Судья Джанпаоло Кальварезе показал Роналду желтую карточку за опасную игру.

«Больше всего я расстроен тем, что Роналду не был удален. Этот инцидент мог изменить игру.

Это опасная игра, безопасность нашего вратаря была поставлена под угрозу, такое наказывается красной карточкой. Так говорится в правилах», – заявил Джулини.

Фото: кадр из трансляции Sky Sport

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