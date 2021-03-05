Гончаренко о поражении ЦСКА: «Пенальти сыграл большую роль, «Арсенал» начал явно тянуть время. В центре поля мы не очень хорошо выглядели»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ с (1:2).

– Наверное, странная игра, потому что вроде сперва был такой перетяг. Затем, когда мы уже проигрывали, сбросили оковы, начали неплохо играть, особенно в последние 15-20 минут.

Сейчас у нас в чемпионате разница между победой и поражением такая минимальная. И вопрос, когда и куда качнется этот маятник – в сторону победы или поражения.

Конечно, большую роль сыграл пенальти в наши ворота. Это заставило нас торопиться. «Арсенал» тут же начал явно тянуть время. Тем не менее в концовке мы могли сыграть вничью.

– Я сбился со счета, сколько сегодня было перестановок – из-за травмы Марио Фернандеса, после замен. Насколько это повлияло?

– Наверное, только в концовке мы нашли сочетание, которое нам было надо, когда мы играли в равных составах. У нас пошли атаки, наверное, путем перестроений.

По Марио – вынужденная замена. В центре поля наши игроки не очень хорошо выглядели. Лучше всего Влашич смотрелся в центральной зоне, как ни парадоксально.

Соответственно, не хватало давления на защиту соперника. В концовке давления нам, наверное, хватило, – сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

ЦСКА мог полидировать в РПЛ – но внезапно влетел Туле. Пропустили 2 за 4 минуты, дважды были в сантиметрах от камбэка