Гончаренко о поражении ЦСКА: «Пенальти сыграл большую роль, «Арсенал» начал явно тянуть время. В центре поля мы не очень хорошо выглядели»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Арсенал Тула Виктор Гончаренко Марио Фернандес Матч ТВ Футбол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ с «Арсеналом» (1:2).

– Наверное, странная игра, потому что вроде сперва был такой перетяг. Затем, когда мы уже проигрывали, сбросили оковы, начали неплохо играть, особенно в последние 15-20 минут.

Сейчас у нас в чемпионате разница между победой и поражением такая минимальная. И вопрос, когда и куда качнется этот маятник – в сторону победы или поражения.

Конечно, большую роль сыграл пенальти в наши ворота. Это заставило нас торопиться. «Арсенал» тут же начал явно тянуть время. Тем не менее в концовке мы могли сыграть вничью.

– Я сбился со счета, сколько сегодня было перестановок – из-за травмы Марио Фернандеса, после замен. Насколько это повлияло?

– Наверное, только в концовке мы нашли сочетание, которое нам было надо, когда мы играли в равных составах. У нас пошли атаки, наверное, путем перестроений.

По Марио – вынужденная замена. В центре поля наши игроки не очень хорошо выглядели. Лучше всего Влашич смотрелся в центральной зоне, как ни парадоксально.

Соответственно, не хватало давления на защиту соперника. В концовке давления нам, наверное, хватило, – сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

ЦСКА мог полидировать в РПЛ – но внезапно влетел Туле. Пропустили 2 за 4 минуты, дважды были в сантиметрах от камбэка

Опрос

Три недели назад «Динамо» прошло «Спартак» в Кубке. Тедеско ответит в чемпионате?
21295 голосов
Да, «Спартак» выиграет
2.80 Спартак
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Нет, «Динамо» справится еще раз
2.70 Динамо Москва
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Закончат вничью
3.37 премьер-лига Россия
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья