«Барса» сама предложила Месси многие пункты из контракта на 500+ млн евро. Лео не просил столько денег

Для нападающего «Барселоны» размер зарплаты, которую он получает в клубе, не имеет значения, пишет Marca.

Аргентинцу важно, чтобы в каталонском клубе был создан сильный спортивный проект, который позволил бы рассчитывать на титул в ближайшее время.

Деньги для Месси не играют решающей роли. По данным источника, форвард не просил включать в контракт, который был согласован в ноябре 2017 года, многие пункты. Месси не требовал у «Барсы» столько денег, руководство клуба предложило ему такой контракт.

Некоторое время назад испанская газета El Mundo опубликовала детали соглашения Месси с «Барсой». Утверждалось, что максимальная сумма, которую игрок может получить по четырехлетнему контракту – 555 237 619 евро.

Вскрылись детали контракта Месси: больше полумиллиарда за 4 года (грязными), подписной бонус – 115 млн, за лояльность – 78 млн