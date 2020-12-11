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Мария Захарова о санкциях США и «Ахмате»: «Нужно указать Вашингтону его место в футболе»

Теги премьер-лига Россия УЕФА ФИФА происшествия Ахмат Рамзан Кадыров Политика Мария Захарова Р-Спорт Футбол

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала санкции США против «Ахмата».

Сотрудница МИД отметила, что США «опровергли здравый смысл», включив в санкционный список клуб РПЛ.

«Есть и иное измерение, серьезное, мне кажется, УЕФА и ФИФА – крупнейшие международные спортивные ассоциации – должны в рамках своей компетенции высказать свое мнение.

А по большому счету, здесь мнение-то и не нужно, здесь нужно просто указать Вашингтону его место в мире футбола», – заявила Захарова.

На прошлой неделе стало известно, что Министерство финансов США добавило в санкционный список футбольный клуб «Ахмат», компанию «Абсолютный Чемпионат Ахмат», бойцовский клуб «Ахмат», фонд имени Ахмата Кадырова, ООО «Чеченские минеральные воды» и ООО «Мегастройинвест».

США ввели санкции против «Ахмата», но вряд ли это его побеспокоит. Нервничать нужно бойцовским клубам

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