Помощник Сетьена: «Мне не снятся кошмары из-за «Баварии». Иногда полезно коснуться дна, чтобы подняться»

Эдер Сарабия, бывший второй тренер «Барселоны» при , высказался о своей работе в каталонском клубе.

– Когда мы пришли в «Барселону», все понимали, почему. Особый подход к футболу, особое понимание. С самого начала мы старались делать то, что мы знали, и то, что считали правильным. И много раз у нас получалось.

Да, во многих матчах нам не хватало стабильности, но теперь, просматривая все матчи, можно извлечь много позитива. Это правда, что нам не хватало успешной игры перед чужими воротами, мы столкнулись с очень надежным «Реалом».

– Но настоящие проблемы были в Европе.

– В Лиге чемпионов после отличного ответного матча с «Наполи» случилась «Бавария» (2:8 в 1/4 финала Лиги чемпионов – прим. Sports.ru). В этой игре, как видел весь мир, наступили последствия многих лет и многих вещей, которые не были сделаны правильно. И в итоге, когда нужно было показать свою лучшую версию, этого не произошло. Но мы остаемся спокойны и гордимся проделанной работой.

Мне не снятся кошмары из-за «Баварии». Многое не было у нас под контролем. Если анализировать, без сомнений, они были лучше, у них был отличный день. Но и у нас были моменты. Помню шанс Суареса, у Буси... Матч мог измениться.

Но нужно смотреть вперед. Это следствие многих вещей прошлого, но мы смотрим вперед. Игроки вроде Пике выступили в медиа и все объяснили. Когда так много времени не делаешь ничего хорошего, подобного можно ожидать. Иногда полезно коснуться дна, чтобы подняться. Жаль, что это произошло при нас, – сказал Сарабия.