Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Нужно вернуть Пепа, Хави, Иньесту, Пуйоля, чтобы создать конкурентоспособный проект»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт рассказал о своем амбициозном плане по развитию клуба.

«Заменить лучшее поколение, которое футбол видел за всю свою историю, – большой вызов. Особенно во времена, когда конкуренция высока, а многие клубы принадлежат могущественным владельцам.

Мы намерены создать сильный и конкурентоспособный проект, и нам в «Барсе» очень повезло, что мы унаследовали стиль игры, который Йохан Кройфф привил всей структуре команд.

Большинство лучших профессионалов, которые понимают этот стиль, также являются фанатами «Барсы» – например, , , Иньеста, Пуйоль.

Все они легенды «Барселоны», но не работают в клубе – нам нужно вернуть их, чтобы обеспечить создание конкурентоспособного проекта.

Все, что нужно Месси, – знать, что он является частью конкурентоспособного проекта, который стремится выиграть следующую Лигу чемпионов. Если нам выпадет честь возглавить «Барселону», мы сможем добиться того, чтобы Месси остался», – заявил Фонт.

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