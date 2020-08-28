Вадим Васильев: «Папа Кузяева говорил, что контракта с «Зенитом» не будет ни при каких условиях»

Бывший вице-президент , который пытался организовать переход в европейский клуб, высказался о возможном возвращении игрока в «Зенит».

«Крайне удивился. И даже разочаровался. Папа игрока Адьям много раз говорил мне, что такое невозможно, что ни при каких условиях не будет нового контракта с «Зенитом».

Хотя я настоятельно рекомендовал принять предложение из Санкт-Петербурга. В соглашении было условие, что клуб не станет удерживать футболиста при наличии варианта в Европе и отпустит до конца трансферного окна. Это была хорошая возможность.

Адьям настаивал на том, что «Зенит» неправильно поступил в отношении игрока в прошлом и никакие новые отношения с этим клубом невозможны. Наверное, это моя ошибка, что я поверил. Все оказалось иначе.

Речь не шла о деньгах, а звучало личное неприятие . Я удивлен, потому что в этом плане вряд ли что-то могло поменяться», – сказал Васильев.

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