Вадим Васильев: «Папа Кузяева говорил, что контракта с «Зенитом» не будет ни при каких условиях»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев, который пытался организовать переход Далера Кузяева в европейский клуб, высказался о возможном возвращении игрока в «Зенит».
«Крайне удивился. И даже разочаровался. Папа игрока Адьям много раз говорил мне, что такое невозможно, что ни при каких условиях не будет нового контракта с «Зенитом».
Хотя я настоятельно рекомендовал принять предложение из Санкт-Петербурга. В соглашении было условие, что клуб не станет удерживать футболиста при наличии варианта в Европе и отпустит до конца трансферного окна. Это была хорошая возможность.
Адьям настаивал на том, что «Зенит» неправильно поступил в отношении игрока в прошлом и никакие новые отношения с этим клубом невозможны. Наверное, это моя ошибка, что я поверил. Все оказалось иначе.
Речь не шла о деньгах, а звучало личное неприятие «Зенита». Я удивлен, потому что в этом плане вряд ли что-то могло поменяться», – сказал Васильев.
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