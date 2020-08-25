Представители Кузяева просили 1 млн евро в год у «Рейнджерс». Клуб был готов платить 500 тысяч

Бывший полузащитник мог перейти в .

По информации Sport24.ru, «Рейнджерс» интересовались россиянином и были готовы предложить ему контракт, по которому он зарабатывал бы не более 500 тысяч евро в год.

Изначально хавбек был заинтересован в таком варианте, но его представители потребовали зарплату в размере около 1 млн евро в год. Эти условия шотландский клуб не устроили.

Кузяев в настоящее время находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Зенитом». Ранее сообщалось, что он может перейти в .