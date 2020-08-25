Представители Кузяева просили 1 млн евро в год у «Рейнджерс». Клуб был готов платить 500 тысяч

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Бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев мог перейти в «Рейнджерс».

По информации Sport24.ru, «Рейнджерс» интересовались россиянином и были готовы предложить ему контракт, по которому он зарабатывал бы не более 500 тысяч евро в год.

Изначально хавбек был заинтересован в таком варианте, но его представители потребовали зарплату в размере около 1 млн евро в год. Эти условия шотландский клуб не устроили.

Кузяев в настоящее время находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Зенитом». Ранее сообщалось, что он может перейти в «Локомотив».

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