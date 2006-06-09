Дембеле снова опоздал на тренировку «Барселоны». Его могут продать, если он не изменит отношения к работе

Полузащитник «Барселоны» снова нарушил дисциплину.

22-летний француз, сильно опоздал на тренировку на позапрошлой неделе, которой каталонцы проиграли «Валенсии» в финале Кубка Испании (1:2), сообщает As.

Объясняя опоздание, Дембеле сказал, что у него было разрешение, так как он занимался индивидуально с физиотерапевтом. Однако, на самом деле, расписание в тот день было одинаковым для всех футболистов.

«Барселоне» не нравится такое поведение Дембеле. Несколько дней назад клуб сообщил окружению француза, что если игрок не изменит своего отношения к работе, его выставят на трансфер.

Напомним, в декабре прошлого года Дембеле уже опаздывал на тренировку, потому что проспал. С тех пор он опаздывал на занятие более одного раза.

Дембеле на 2 часа опоздал на тренировку «Барселоны». Он проспал

Дембеле достал «Барсу»: постоянно опаздывает, рубится в игры и забивает на тренировки