Экс-директор «Барсы»: «Мартино говорил Месси: «Если ты позвонишь президенту, он вышвырнет меня»

Бывший спортивный директор «Барселоны» высказался о влиянии нападающего команды на клуб.

– Есть игроки, которые становятся чем-то большим, чем великим футболистом, и Лео – один из них. Они олицетворяют игру, показывают, что маленький игрок с особенным строением тела способен выстраивать игру и забивать голы.

Парень, который выглядит совершенно обычным, превратился в лучшего игрока мира. Его потеря повлияла бы на клуб на нескольких уровнях: потеря самого футболиста, потеря с точки зрения различных турниров и утрата внимания детей, которые хотят быть похожими на лучших.

Мы также должны понимать, что бы это значило для самой «Барселоны».

– Тренерам сложно работать с ним. Если эти великие игроки не соглашаются с тренером, то специалист получает проблему.

– Это зависит от связи между игроком с командой и тренером. Тата Мартино, работая в «Барсе», говорил Лео: «Я знаю, что если ты позвонишь президенту, он вышвырнет меня. Но, черт возьми, не нужно показывать мне это каждый день. Я уже знаю об этом», – поделился Субисаррета.

возглавлял «Барселону» с 2013 по 2014 год.