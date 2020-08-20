ЦСКА победил «Спартак», Тим выиграл US Open, «Тампа» в шаге от финала, матч «Ротор» – «Краснодар» отменили, расистский скандал с Неймаром и другие новости утра

1. ЦСКА обыграл «Спартак» в огненном дерби благодаря шикарному голу Николы Влашича. Затащил Акинфеев, Эджуке забил дебютный мяч. Гончаренко, похоже, вообще не переживал из-за травм защитников.

Карасев отработал достойно (Газизову понравилось), но вопросы остались. Нужно ли было удалять Карпова на 2-й минуте? И был ли пенальти на Айртоне? Роман Широков разглядел 300-процентный 11-метровый, Максим Калиниченко – симуляцию. Андрей Аршавин не определился.

За красно-белых наконец дебютировал Кокорин (фанаты ЦСКА припомнили ему обещание не переходить в «Спартак»). Тедеско остался доволен, Газизов тоже, но продажу форварда исключать не стал.

Максименко подвел, но Тедеско заступился за своего вратаря.

2. Матч «Ротор» – «Краснодар» все же не состоялся – об отмене объявили за час до стартового свистка. В волгоградском клубе выявили новые случаи заражения коронавирусом. Хацкевич попытался перекинуть вину на «Краснодар» и сильно удивил Мусаева. Сыграет ли «Ротор» с «Ростовом» в 8-м туре, пока непонятно.

«Рубин» в гостях обыграл «Динамо» – Хвича заработал пенальти, но еще до перерыва покинул поле на носилках, у него сотрясение. В игре было три удаления, два из них у «Динамо», которое хочет теперь отстранить судью Лапочкина и проверить его на полиграфе.

3. В финале US Open Тим одержал победу над Зверевым, отыграв два сета – это его дебютный «Большой шлем». Доминик – первый новый чемпион «Большого шлема» с 2014-го.

4. «Тампа» обыграла «Айлендерс» (4:1) и лидирует в финальной серии Восточной конференции 3-1. Никита Кучеров набрал два очка и делит первое место в гонке бомбардиров плей-офф. Настроение подпортила очередная травма Брэйдена Пойнта. «Тампу» от финала Кубка Стэнли отделяет одна победа – следующий матч пройдет в ночь на 16 сентября.

5. Скандалом завершился матч «ПСЖ» – «Марсель» (0:1). Арбитр в концовке показал пять красных карточек, в том числе Неймару за удар соперника по голове. Бразилец заявил, что отвечал на расистские оскорбления, и жалеет, что не ударил игрока «Марселя» по лицу.

Парижане не набрали ни одного очка, потерпев два подряд поражения подряд. Для «Марселя» эта победа над «ПСЖ» стала первой за 9 лет.

6. Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы, Боттас – второй, а третьим финишировал Албон, который впервые попал на подиум в «Формуле-1». Даниил Квят занял седьмое место.

7. Медведева, Трусова, Щербакова и Валиева выступили с произвольными программами в рамках контрольных прокатов сборной России. Косторная снялась. По словам Евгения Плющенко, программа у Алины еще сырая.

8. В НБА «Денвер» отыграл «-19» и сравнял счет в серии с «Клипперс» (3-3). «Наггетс» стали первой командой, которая трижды спасалась от вылета, отыгрывая отставание в 15+ очков.

Майк Д’Антони покидает пост главного тренера «Хьюстона».

9. «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Эвертона» в 1-м туре АПЛ – Моуринью впервые в карьере проиграл в стартовом матче сезона. Жозе остался недоволен ленивым прессингом своей команды, Карло Анчелотти отметил дебют новичков.

10. КХЛ. «Салават» нанес «Авангарду» первое поражение в сезоне, «Трактор» уступил «Локомотиву», потерпев третье поражение в четырех матчах. Хет-трик Аалтонена помог СКА обыграть «Нефтехимик», минское «Динамо» одолело «Спартак». Данис Зарипов стал третьим игроком, набравшим 650 очков в КХЛ.

11. Голевая передача Дениса Черышева принесла победу «Валенсии» над «Леванте» в стартовом туре Ла Лиги. Все результаты дня – здесь.

12. «Локомотив» и Манджукич согласовали зарплату – 2,7 млн евро в год. Хорвата у железнодорожников хочет увести «Фиорентина».

13. Криштиану Роналду подарил Джорджине кольцо за 615 тысяч фунтов от Cartier в честь помолвки.

14. «Реал» проведет с Азаром психологическую работу, чтобы избавить его от страха новой травмы.

Цитаты дня

Доменико Тедеско: «ЦСКА реализовал 3 момента из 5. «Спартак» из 7 моментов – только один»

Евгения Медведева: «Я вступила в такую фазу возраста, что нужно не больше работать, а больше отдыхать»

Марио Фернандес: «Зенит», «Спартак» и «Локо» могут забыть обо мне. В России только за ЦСКА буду играть»

Евгений Плющенко: «Косторная пришла ко мне в нулевой форме. Мы начинали с самого начала»