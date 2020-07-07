Марио Фернандес: «Зенит», «Спартак» и «Локо» могут забыть обо мне. В России только за ЦСКА буду играть»

Защитник Марио Фернандес сообщил, что в России будет выступать только за .

– Пресса нередко цитирует твое знаменитое высказывание: «Я никогда в жизни в «Спартак» не перейду». Давай прольем бальзам на душу армейским болельщикам и расскажем, что стоит за твоими словами. Серьезно, после стольких лет в ЦСКА это должно быть прямо здесь, в официальной программке к дерби.

– Со всей ответственностью говорю, что в России я буду играть только за ЦСКА. У меня действующий контракт, конечно, через какое-то время он закончится, но дело не в этом.

«Спартак», «Зенит», – тоже большие клубы, но обо мне они могут забыть. Я не буду за них выступать.

Я в неоплатном долгу перед ЦСКА – имею в виду не деньги, а мою благодарность, признательность клубу.

Знаю, что и , и одно время как-то пытались зондировать почву, заходить в тему с моим трансфером, мой ответ был неизменным: «Нет».

Уважаю их как соперников, это отличные команды, но есть вещи важнее денег. Я люблю ЦСКА, люблю людей, которые здесь работают.

Человеческие отношения гораздо более значимы для меня, чем все прочее, в России для меня есть только один клуб, – сказал Фернандес.