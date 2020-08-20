Неймар: «Жалею только, что не ударил этого мудака по лицу»

Нападающий Неймар после игры с «Марселем» (0:1) признался, что не сожалеет о том, что ударил игрока команды соперника сзади по голове.

В потасовке в концовке игры бразилец ударил Альваро Гонсалеса, которого обвинил в расизме. За это форвард парижан был удален с поля.

«Жалею только о том, что не ударил этого мудака по лицу.

ВАР легко разглядел мою «агрессию». Теперь хотелось бы увидеть повторы моментов, где меня называют обезьяной и сукиным сыном», – написал Неймар в твиттере.