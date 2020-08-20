Неймар: «Жалею только, что не ударил этого мудака по лицу»

Нападающий «ПСЖ» Неймар после игры с «Марселем» (0:1) признался, что не сожалеет о том, что ударил игрока команды соперника сзади по голове.
В потасовке в концовке игры бразилец ударил Альваро Гонсалеса, которого обвинил в расизме. За это форвард парижан был удален с поля.
«Жалею только о том, что не ударил этого мудака по лицу.
ВАР легко разглядел мою «агрессию». Теперь хотелось бы увидеть повторы моментов, где меня называют обезьяной и сукиным сыном», – написал Неймар в твиттере.
Вот за этот удар соперника по голове удалили Неймара 🔴— Матч ТВ (@MatchTV) September 13, 2020
Как тебе поступок бразильца? 😠https://t.co/kR4jhHHwcp pic.twitter.com/QZKhBdCjQx