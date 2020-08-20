«Реал» проведет с Азаром психологическую работу, чтобы избавить его от страха новой травмы (Ok Diario)

поможет полузащитнику команды справиться с трудностями, с которыми он столкнулся в прошлом сезоне.

По информации Ok Diario, главный тренер «Реала» разработал индивидуальный план для бельгийца. В клубе не хотят спешить и намерены дать полузащитнику набрать форму, прежде чем выпускать его на поле.

«Реал» нанял Азару персонального тренера. Также с футболистом проведут психологическую работу, чтобы избавить его от страха получения новой травмы.

Исключено, что Азар сыграет с «Сосьедадом» во 2-м туре Ла Лиги. В клубе готовы предоставить игроку столько времени на подготовку, сколько ему необходимо. Приоритет «Реала» – возвращение лучшей версии Азара, поэтому в клубе готовы ждать.

В прошлом сезоне футболист провел 16 матчей в , забил 1 гол и сделал 6 результативных передач. Он перенес три травмы за сезон, две из них были серьезными.