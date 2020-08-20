Доменико Тедеско: «ЦСКА реализовал 3 момента из 5. «Спартак» из 7 моментов – только один»

Главный тренер «Спартака» подвел итоги матча 7-го тура против ЦСКА (1:3).

«Поздравления ЦСКА с победой. Матч начали хорошо. Прессинговали и контрпрессинговали, владели мячом, атаковали. Логичное завершение – первый гол, вели заслуженно.

Потом пропустили два гола очень просто. Первый – с углового. Все, что требуется при стандартах, – делать свою работу, тут нет места креативу. Нужно выполнить поставленную задачу. К сожалению, упустили Магнуссона.

Не знаю, почему так быстро ввели мяч в игру перед вторым голом, что за стресс давил. Обрез, атака – и второй гол. По сути, исход матча решил гол в раздевалку.

Во втором тайме пытались сравнять, открылись в обороне и пропустили третий.

Хорошо владеть инициативой. Но прежде всего – надо забивать голы. Из 5 моментов ЦСКА использовал 3. Из 7 моментов мы реализовали только один. У Понсе был очень хороший момент во втором тайме. Забивай, попадай. Говорил и буду говорить: не хватает агрессивности в финальной стадии. Невероятно.

Забили – а затем подарили 2 гола ЦСКА. Постоянно говорим об этом, пытаемся делать работу над ошибками – и опять ошибаемся. Очень разочарованы результатом.

Много сказано о трансферах. Я не тот человек, кто будет жаловаться на нехватку и искать виноватых. Делаем свою работу, доволен своим составом, верю в ребят», – отметил Тедеско.

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