«Динамо» хочет подать жалобу на судейство Лапочкина и может потребовать его отстранения и проверки на полиграфе

«Динамо» планирует подать обращение в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) с просьбой оценить работу арбитра Сергея Лапочкина на матче с (0:1), сообщает «Спорт-Экспресс».

В недовольны несколькими моментами: назначением пенальти после падения хавбека «Рубина» ; удалением форварда бело-голубых ; первой желтой карточкой защитнику «Динамо» Сергею Паршивлюку.

По мнению московского клуба, все спорные моменты Лапочкин трактовал в пользу «Рубина». Утверждается, что «Динамо» планирует обратиться в КДК РФС с просьбой аннулировать удаление Комличенко.

По информации журналиста Василия Конова, «Динамо» может потребовать отстранения Лапочкина.

«У «Динамо» масса претензий, включая три карточки, и они намерены ставить вопрос об отмене спорных карточек.

А в перспективе руководство «Динамо» готово запросить проверку Лапочкина на полиграфе (будут в тренде) и потребовать отстранения арбитра от работы на длительный срок», – написал Конов в телеграм-канале.