«Динамо» хочет подать жалобу на судейство Лапочкина и может потребовать его отстранения и проверки на полиграфе

«Динамо» планирует подать обращение в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) с просьбой оценить работу арбитра Сергея Лапочкина на матче РПЛ с «Рубином» (0:1), сообщает «Спорт-Экспресс».
В «Динамо» недовольны несколькими моментами: назначением пенальти после падения хавбека «Рубина» Хвичи Кварацхелии; удалением форварда бело-голубых Николая Комличенко; первой желтой карточкой защитнику «Динамо» Сергею Паршивлюку.
По мнению московского клуба, все спорные моменты Лапочкин трактовал в пользу «Рубина». Утверждается, что «Динамо» планирует обратиться в КДК РФС с просьбой аннулировать удаление Комличенко.
По информации журналиста Василия Конова, «Динамо» может потребовать отстранения Лапочкина.
«У «Динамо» масса претензий, включая три карточки, и они намерены ставить вопрос об отмене спорных карточек.
А в перспективе руководство «Динамо» готово запросить проверку Лапочкина на полиграфе (будут в тренде) и потребовать отстранения арбитра от работы на длительный срок», – написал Конов в телеграм-канале.