Контрольные прокаты сборной России. Медведева, Косторная, Трусова, Щербакова и Валиева выступят с произвольными программами

13 сентября в московском дворце «Мегаспорт» в рамках контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию женщины выступят с произвольными программами.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Москва
Женщины
Произвольная программа
Начало – 19.10 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала
Участницы
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