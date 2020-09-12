Контрольные прокаты сборной России. Медведева, Косторная, Трусова, Щербакова и Валиева выступят с произвольными программами

13 сентября в московском дворце «Мегаспорт» в рамках контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию женщины выступят с произвольными программами.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию



Москва

Женщины

Произвольная программа

Начало – 19.10 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала

Участницы



Онлайн контрольных прокатов-2020: следим за Трусовой, Косторной, Медведевой и другими фигуристами сборной России

Щербакова и Медведева выступят в Сызрани, Косторная и Трусова – в Москве. Распределение фигуристок по этапам Кубка России