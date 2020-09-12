Контрольные прокаты сборной России. Медведева, Косторная, Трусова, Щербакова и Валиева выступят с произвольными программами

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Евгения Медведева Софья Самодурова Анна Щербакова Александра Трусова контрольные прокаты Алена Косторная Камила Валиева Фигурное катание

13 сентября в московском дворце «Мегаспорт» в рамках контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию женщины выступят с произвольными программами.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Москва

Женщины

Произвольная программа

Начало – 19.10 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала

Участницы

Анна Щербакова

Камила Валиева

Алена Косторная

Елизавета Туктамышева

Софья Самодурова

Евгения Медведева

Александра Трусова

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