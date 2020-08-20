В «Роторе» три новых случая коронавируса. Клуб ждет решения РПЛ по игре с «Краснодаром» («СЭ»)

Количество инфицированных коронавирусом в «Роторе» растет.

Как сообщает , в результате тестирования в команде выявлено еще три случая заражения .

В клубе ждут решения относительно проведения матча 7-го тура чемпионата России против , который должен начаться сегодня в 19:00.

Ранее сообщалось, что коронавирусом в «Роторе» болеют семь игроков и два члена административного штаба.

Матч «Ротор» – «Краснодар» отменят, если у волгоградцев выявят новые случаи коронавируса («СЭ»)