В «Роторе» три новых случая коронавируса. Клуб ждет решения РПЛ по игре с «Краснодаром» («СЭ»)

Количество инфицированных коронавирусом в «Роторе» растет.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в результате тестирования в команде выявлено еще три случая заражения COVID-19.
В клубе ждут решения РПЛ относительно проведения матча 7-го тура чемпионата России против «Краснодара», который должен начаться сегодня в 19:00.
Ранее сообщалось, что коронавирусом в «Роторе» болеют семь игроков и два члена административного штаба.
Матч «Ротор» – «Краснодар» отменят, если у волгоградцев выявят новые случаи коронавируса («СЭ»)