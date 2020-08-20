ВАР в матче ЦСКА – «Спартак» использовали на 2-й минуте. Проверялось возможное удаление Карпова

В матче ЦСКА – «Спартак» (0:1, первый тайм) система ВАР была использована уже на 2-й минуте игры.

Защитник армейцев Вадим Карпов нарушил правила на форварде красно-белых Йордане Ларссоне, убегавшем к воротам соперника.

Арбитр Сергей Карасев показал Карпову желтую карточку, после чего момент был изучен с помощью ВАР, чтобы определить, не было ли в эпизоде фола последней надежды. В итоге изначальное решение не было изменено.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»