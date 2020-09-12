Евгений Плющенко: «Косторная пришла ко мне в нулевой форме. Мы начинали с самого начала»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию сообщил, что изначально не планировала показывать произвольную программу на контрольных прокатах сборной в Москве.

«Алена не снялась с прокатов, мы планировали катать только короткую программу и не готовились выступать в произвольной. В силу того, что мы только недавно приступили к совместной работе, нужно время.

Короткая готова, произвольная доделывается. Если мы все помним, Алена всего месяц назад перешла ко мне. Пришла в нулевой форме, поэтому мы начинали с самого начала.



Готовимся и идем дальше, к соревнованиям. Все у нас по плану. Просто произвольная пока в «сыром» виде», – рассказал Плющенко.

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