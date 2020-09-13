Кучеров делит 1-е место в гонке бомбардиров плей-офф НХЛ (25) и лидирует по ассистам (19)

«Тампа» обыграла «Айлендерс» в четвертом матче финала Восточной конференции (4:1, 3-1).
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.
Теперь у 27-летнего форварда 25 очков (6+19) в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
В гонке бомбардиров он лидирует вместе с одноклубником Брэйденом Пойнтом (9+16) и нападающим «Колорадо» Нэтаном Маккинноном (9+16).
По голевым передачам Кучеров является единоличным лидером – у ближайшего преследователя Джоша Бэйли («Айлендерс») 18 ассистов.
Со статистикой Кучерова можно ознакомиться здесь.