Кучеров делит 1-е место в гонке бомбардиров плей-офф НХЛ (25) и лидирует по ассистам (19)

Теги рейтинги Айлендерс Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Джош Бэйли Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Брэйден Пойнт Хоккей

«Тампа» обыграла «Айлендерс» в четвертом матче финала Восточной конференции (4:1, 3-1).

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.

Теперь у 27-летнего форварда 25 очков (6+19) в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.  

В гонке бомбардиров он лидирует вместе с одноклубником Брэйденом Пойнтом (9+16) и нападающим «Колорадо» Нэтаном Маккинноном (9+16).

По голевым передачам Кучеров является единоличным лидером – у ближайшего преследователя Джоша Бэйли («Айлендерс») 18 ассистов.

Со статистикой Кучерова можно ознакомиться здесь.

 

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