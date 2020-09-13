Кучеров делит 1-е место в гонке бомбардиров плей-офф НХЛ (25) и лидирует по ассистам (19)

обыграла в четвертом матче финала Восточной конференции (4:1, 3-1).

Российский нападающий «Лайтнинг» отметился двумя результативными передачами.

Теперь у 27-летнего форварда 25 очков (6+19) в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

В гонке бомбардиров он лидирует вместе с одноклубником (9+16) и нападающим «Колорадо» (9+16).

По голевым передачам Кучеров является единоличным лидером – у ближайшего преследователя («Айлендерс») 18 ассистов.

Со статистикой Кучерова можно ознакомиться здесь.