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    Майк Д’Антони покинет пост главного тренера «Хьюстона»

    Теги Хьюстон Майк Д′Антони НБА НБА плей-офф Баскетбол

    Главный тренер «Хьюстона» Майк Д’Антони сообщил владельцам клуба, что станет свободным агентом и не вернется в «Рокетс» в следующем сезоне, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

    Контракт 69-летнего специалиста истек в субботу по окончании серии второго раунда плей-офф. До начала сезона тренер отклонил предложение о продлении соглашения.

    Д’Антони войдет в число кандидатов на пост главного тренера «Филадельфии», сообщают источники ESPN. Четыре года назад Д’Антони в течение нескольких месяцев был ассистентом Бретта Брауна, прежде чем возглавить «Хьюстон».

    «Рокетс» проиграли «Лейкерс» в серии второго раунда плей-офф со счетом 1-4.

    «Лейкерс» почти в финале Запада (3-1). Клуб выгнал Д’Антони шесть лет назад, а сегодня прикончил его философию

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