Майк Д’Антони покинет пост главного тренера «Хьюстона»

Главный тренер «Хьюстона» Майк Д’Антони сообщил владельцам клуба, что станет свободным агентом и не вернется в «Рокетс» в следующем сезоне, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Контракт 69-летнего специалиста истек в субботу по окончании серии второго раунда плей-офф. До начала сезона тренер отклонил предложение о продлении соглашения.
Д’Антони войдет в число кандидатов на пост главного тренера «Филадельфии», сообщают источники ESPN. Четыре года назад Д’Антони в течение нескольких месяцев был ассистентом Бретта Брауна, прежде чем возглавить «Хьюстон».
«Рокетс» проиграли «Лейкерс» в серии второго раунда плей-офф со счетом 1-4.
«Лейкерс» почти в финале Запада (3-1). Клуб выгнал Д’Антони шесть лет назад, а сегодня прикончил его философию