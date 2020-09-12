Майк Д’Антони покинет пост главного тренера «Хьюстона»

Главный тренер ’Антони сообщил владельцам клуба, что станет свободным агентом и не вернется в «Рокетс» в следующем сезоне, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Контракт 69-летнего специалиста истек в субботу по окончании серии второго раунда плей-офф. До начала сезона тренер отклонил предложение о продлении соглашения.

Д’Антони войдет в число кандидатов на пост главного тренера «Филадельфии», сообщают источники ESPN. Четыре года назад Д’Антони в течение нескольких месяцев был ассистентом Бретта Брауна, прежде чем возглавить «Хьюстон».

«Рокетс» проиграли «Лейкерс» в серии второго раунда плей-офф со счетом 1-4.

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