Матч «Ротор» – «Краснодар» не состоится из-за коронавируса в волгоградской команде

Теги премьер-лига Россия Ротор Краснодар коронавирус Футбол

Матч 7-го тура РПЛ между «Ротором» и «Краснодаром» не состоится из-за вспышки COVID-19 у хозяев.

«12 сентября в футбольном клубе «Ротор» было выявлено 7 положительных тестов на коронавирус. Заболевшие были изолированы от команды. 

13 сентября остальные представители «Ротора» прошли повторное тестирование. По его итогам были выявлены новые случаи заболевания. 

По состоянию на 17:45 российская Премьер-лига не получила итоги расследования и решение о допуске к матчу от управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча игра 7-го тура РПЛ «Ротор» – «Краснодар» не состоится», – говорится в заявлении РПЛ.

«Ротор» получит техническое поражение со счетом 0:3 согласно регламенту лиги.

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