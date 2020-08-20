Матч «Ротор» – «Краснодар» не состоится из-за коронавируса в волгоградской команде

Матч 7-го тура между «Ротором» и не состоится из-за вспышки COVID-19 у хозяев.

«12 сентября в футбольном клубе «Ротор» было выявлено 7 положительных тестов на коронавирус. Заболевшие были изолированы от команды.

13 сентября остальные представители прошли повторное тестирование. По его итогам были выявлены новые случаи заболевания.

По состоянию на 17:45 российская Премьер-лига не получила итоги расследования и решение о допуске к матчу от управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча игра 7-го тура РПЛ «Ротор» – «Краснодар» не состоится», – говорится в заявлении РПЛ.

«Ротор» получит техническое поражение со счетом 0:3 согласно регламенту лиги.

Все, матч «Ротор» – «Краснодар» отменили. За час до начала