Матч «Ротор» – «Краснодар» не состоится из-за коронавируса в волгоградской команде

Матч 7-го тура РПЛ между «Ротором» и «Краснодаром» не состоится из-за вспышки COVID-19 у хозяев.
«12 сентября в футбольном клубе «Ротор» было выявлено 7 положительных тестов на коронавирус. Заболевшие были изолированы от команды.
13 сентября остальные представители «Ротора» прошли повторное тестирование. По его итогам были выявлены новые случаи заболевания.
По состоянию на 17:45 российская Премьер-лига не получила итоги расследования и решение о допуске к матчу от управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча игра 7-го тура РПЛ «Ротор» – «Краснодар» не состоится», – говорится в заявлении РПЛ.
«Ротор» получит техническое поражение со счетом 0:3 согласно регламенту лиги.