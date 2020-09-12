Алена Косторная снялась с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России

Чемпионка Европы-2020 по фигурному катанию снялась с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России.

Ее нет в списках участниц прокатов.

Как сообщает IFS Magazine, у Косторной не готова новая произвольная программа.

Изначально ей поставили программу в группе Этери Тутберидзе, но после перехода к Евгению Плющенко ее решили поменять.

Сейчас спортсменка работает над новой произвольной программой с североамериканским хореографом.

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