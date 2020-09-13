Евгения Медведева: «Я вступила в такую фазу возраста, что нужно не больше работать, а больше отдыхать»

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о важности восстановления перед первым этапом Кубка России, который пройдет с 18 по 22 сентября в Сызрани.

«Делается все возможное, чтобы состояние здоровья не мешало рабочему процессу. Это утомительно, но от этого никуда не деться.

Обычно я после плохих прокатов очень сильно переживала. Сейчас не переживаю, знаю, что передохну, приду в себя и все будет намного лучше. С течением времени я поняла, что плохой прокат на открытых прокатах не значит плохой прокат на соревнованиях.

Мне важно, чтобы завтра был выходной. Если не будет, то до Сызрани не будет выходного. Нужно отдохнуть, я вступила в такую фазу возраста, что нужно не больше работать, а нужно больше отдыхать», – сказала Медведева.

Онлайн контрольных прокатов-2020: упали все – Трусова, Валиева, Туктамышева, Щербакова, а Медведева еще и посмеялась над собой

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