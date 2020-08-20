Газизов о возможном уходе Кокорина: «Увидим оффер – будем разговаривать. Он топовый»

Генеральный директор «Спартака» после матча с (1:3) ответил на вопросы о форварде Александре Кокорине.

– Скажите про Кокорина. Насколько довольны? Он наконец-то вышел. Довольны тем, что он сейчас из себя представляет?

– В такую игру входить всегда тяжело. Поэтому непросто. Сегодня результат неудовлетворительный. Неудовлетворительный, но команда – молодцы, пытались что-то сделать. Не получилось.

– Когда, по-вашему, мы увидим топового Кокорина в «Спартаке»?

– Он топовый.

– По состоянию формы, по готовности…

– Нормально.

– Разговоры о возможном трансфере…

– Увидим оффер – будем разговаривать.

– Пока оффера нет?

– Может и есть, я не знаю.

– В целом вы готовы даже сейчас продать Кокорина?

– Я ничего не готов продавать. Эта работа любит определенную тишину. Да, предложения есть.

– Вы допускаете, что Кокорин может сейчас уйти из ?

– В этой жизни я допускаю абсолютно все, – сказал Газизов в эфире канала «Матч Премьер».