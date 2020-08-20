Газизов о возможном уходе Кокорина: «Увидим оффер – будем разговаривать. Он топовый»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после матча РПЛ с ЦСКА (1:3) ответил на вопросы о форварде Александре Кокорине.
– Скажите про Кокорина. Насколько довольны? Он наконец-то вышел. Довольны тем, что он сейчас из себя представляет?
– В такую игру входить всегда тяжело. Поэтому непросто. Сегодня результат неудовлетворительный. Неудовлетворительный, но команда – молодцы, пытались что-то сделать. Не получилось.
– Когда, по-вашему, мы увидим топового Кокорина в «Спартаке»?
– Он топовый.
– По состоянию формы, по готовности…
– Нормально.
– Разговоры о возможном трансфере…
– Увидим оффер – будем разговаривать.
– Пока оффера нет?
– Может и есть, я не знаю.
– В целом вы готовы даже сейчас продать Кокорина?
– Я ничего не готов продавать. Эта работа любит определенную тишину. Да, предложения есть.
– Вы допускаете, что Кокорин может сейчас уйти из «Спартака»?
– В этой жизни я допускаю абсолютно все, – сказал Газизов в эфире канала «Матч Премьер».