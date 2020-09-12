Гран-при Тосканы. Видеотрансляция

В 16:10 по московскому времени на автодроме «Муджелло» стартует Гран-при Тосканы – девятый этап чемпионата мира «Формулы-1».

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Хэмилтон на поуле в Тоскане, «Феррари» проводит 1000-й Гран-при

Автодром Муджелло, Скарперия-э-Сан-Пьеро

13 сентября 2020 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Валттери Боттас («Мерседес»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Алекс Албон («Ред Булл»)

5. Шарль Леклер («Феррари»)

6. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)*

8. Даниэль Риккардо («Рено»)

9. Карлос Сайнс («Макларен»)

10. Эстебан Окон («Рено»)

11. Ландо Норрис («Макларен»)

12. Даниил Квят («Альфа Таури»)

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

14. Себастьян Феттель («Феррари»)

15. Ромен Грожан («Хаас»)

16. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

18. Джордж Расселл («Уильямс»)

19. Николас Латифи («Уильямс»)

20. Кевин Магнуссен («Хаас»)

* – Перес потеряет одну позицию на старте из-за столкновения с Райкконеном во второй практике

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