«Локомотив» и Манджукич согласовали зарплату – 2,7 млн евро в год. Идут переговоры о подъемных и бонусах

Бывший нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич может перейти в «Локомотив».
Клуб и 34-летний игрок согласовали зарплату – 2,7 млн евро в год, сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков.
Сейчас идут переговоры о размере подъемных, поскольку Манджукич находится в статусе свободного агента, а также о личных бонусах нападающего.
В «Локомотиве» ждут ответа игрока. Если Манджукич даст положительный ответ, сделка будет близка к закрытию.
Ранее сообщалось, что хорват хочет получать 4 млн евро год в «Локомотиве», а клуб был готов платить не больше 3 млн.
Последним клубом футболиста был катарский «Аль-Духайль», за который он выступал с декабря 2019 года по июль 2020-го.
В августе стало известно, что Манджукича хочет пригласить «Рома».