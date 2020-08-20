«Локомотив» и Манджукич согласовали зарплату – 2,7 млн евро в год. Идут переговоры о подъемных и бонусах

Бывший нападающий «Ювентуса» может перейти в .

Клуб и 34-летний игрок согласовали зарплату – 2,7 млн евро в год, сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

Сейчас идут переговоры о размере подъемных, поскольку Манджукич находится в статусе свободного агента, а также о личных бонусах нападающего.

В «Локомотиве» ждут ответа игрока. Если Манджукич даст положительный ответ, сделка будет близка к закрытию.

Ранее сообщалось, что хорват хочет получать 4 млн евро год в «Локомотиве», а клуб был готов платить не больше 3 млн.

Последним клубом футболиста был катарский , за который он выступал с декабря 2019 года по июль 2020-го.

В августе стало известно, что Манджукича хочет пригласить «Рома».