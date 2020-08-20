Неймара удалили за удар кулаком в голову защитнику «Марселя». Красные карточки получили еще 4 игрока

Матч чемпионата Франции «ПСЖ» – «Марсель» (0:1) закончился конфликтом.
После стыка в центре поля в конце игры хавбек парижан Леандро Паредес сбил соперника с ног. Началась потасовка с участием игроков обеих команд.
Сразу после стычки судья Жером Брисар удалил четырех футболистов – Паредеса и Левена Курзава у «ПСЖ», Жордана Амави и Дарио Бенедетто у «Марселя».
После консультации с видеоассистентами судья изучил повтор момента и удалил форварда парижан Неймара. Во время потасовки бразилец ударил защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса сзади кулаком по голове.
Вот за этот удар соперника по голове удалили Неймара 🔴— Матч ТВ (@MatchTV) September 13, 2020
Как тебе поступок бразильца? 😠https://t.co/kR4jhHHwcp pic.twitter.com/QZKhBdCjQx