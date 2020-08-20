Неймара удалили за удар кулаком в голову защитнику «Марселя». Красные карточки получили еще 4 игрока

Теги Марсель ПСЖ лига 1 Франция судьи Sports.ru Неймар Левен Курзава Альваро Гонсалес Жером Брисар Леандро Паредес Жордан Амави Дарио Бенедетто Футбол

Матч чемпионата Франции «ПСЖ»«Марсель» (0:1) закончился конфликтом.

После стыка в центре поля в конце игры хавбек парижан Леандро Паредес сбил соперника с ног. Началась потасовка с участием игроков обеих команд.

Сразу после стычки судья Жером Брисар удалил четырех футболистов – Паредеса и Левена Курзава у «ПСЖ», Жордана Амави и Дарио Бенедетто у «Марселя».

После консультации с видеоассистентами судья изучил повтор момента и удалил форварда парижан Неймара. Во время потасовки бразилец ударил защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса сзади кулаком по голове.

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