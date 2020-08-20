Неймара удалили за удар кулаком в голову защитнику «Марселя». Красные карточки получили еще 4 игрока

Матч чемпионата Франции – (0:1) закончился конфликтом.

После стыка в центре поля в конце игры хавбек парижан сбил соперника с ног. Началась потасовка с участием игроков обеих команд.

Сразу после стычки судья Жером Брисар удалил четырех футболистов – Паредеса и у «ПСЖ», Жордана Амави и Дарио Бенедетто у «Марселя».

После консультации с видеоассистентами судья изучил повтор момента и удалил форварда парижан . Во время потасовки бразилец ударил защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса сзади кулаком по голове.