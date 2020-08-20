«Ни за какие деньги не перешел бы в Спартак». Фанаты ЦСКА показали баннеры с цитатами Кокорина и Газизова

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия болельщики Александр Кокорин Шамиль Газизов Футбол

Болельщики ЦСКА на матче РПЛ со «Спартаком» показали баннеры, адресованные форварду красно-белых Александру Кокорину и генеральному директору клуба Шамилю Газизову.

На баннерах были написаны цитаты Кокорина и Газизова.

«Смешно, когда уфимец на домашних матчах болеет за какой-то, на хрен, «Спартак», – привели фанаты слова Газизова, сказанные в 2019 году, когда функционер работал в «Уфе».

«Ни за какие деньги не перешел бы в Спартак», – такие слова Кокорина вспомнили болельщики ЦСКА. Кокорин сделал это заявление в 2013 году, когда выступал за «Динамо».

Также на одном из баннеров было написано: «Честь не продается, она покупается».

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