«Динамо» – «Рубин» – 0:1. Деспотович забил с пенальти. Онлайн-трансляция

Теги Рубин премьер-лига Россия Динамо Москва Sports.ru Футбол

В 7-м туре РПЛ «Динамо» принимает «Рубин».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Динамо – Рубин 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
13 сентября, 16.30, «ВТБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 32, пенальти Деспотович.
ДинамоШунин, Евгеньев, Паршивлюк, Ордец, Скопинцев, Каборе, Фомин, Шиманьски, Комличенко, Н`Жи, Филипп.
РубинМедведев, Меркулов, Бегич, Старфельт, Зуев, Кварацхелия (Бакаев, 45), Шатов, Хван Ин Бом, Макаров, Абильгор, Деспотович.
Предупреждения:
Ордец (2), Хван Ин Бом (30), Паршивлюк (35), Комличенко (48).

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