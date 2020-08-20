«Динамо» – «Рубин» – 0:1. Деспотович забил с пенальти. Онлайн-трансляция

В 7-м туре РПЛ «Динамо» принимает «Рубин».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 13 сентября, 16.30, «ВТБ Арена»
- Гол:
- 0:1 – 32, пенальти Деспотович.
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Динамо –
Шунин, Евгеньев, Паршивлюк, Ордец, Скопинцев, Каборе, Фомин, Шиманьски, Комличенко, Н`Жи, Филипп.
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Рубин –
Медведев, Меркулов, Бегич, Старфельт, Зуев, Кварацхелия (Бакаев, 45), Шатов, Хван Ин Бом, Макаров, Абильгор, Деспотович.
- Предупреждения:
- Ордец (2), Хван Ин Бом (30), Паршивлюк (35), Комличенко (48).