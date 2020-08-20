Газизов об игре рукой у Облякова: «Ну и? В следующий раз «Спартаку» повезет больше. Судейство понравилось»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о работе судейской бригады Сергея Карасева на матче РПЛ с ЦСКА (1:3).
«Я не хочу говорить про судейство. Мощнейших ошибок не было, мне понравилось.
Была рука? Ну и? В следующий раз нам повезет больше», – сказал Газизов.
Во время третьей голевой атаки ЦСКА мяч попал в руку хавбеку Ивану Облякову. Карасев после ВАР засчитал гол.
Самый спорный момент дерби – падение Айртона в штрафной. Пенальти или симуляция?
А в добавленное время Эджуке забил дебютный мяч за ЦСКА 👏— Матч ТВ (@MatchTV) September 13, 2020
Чидера, с почином 💪https://t.co/iuXt3mxMIw pic.twitter.com/hHrdu0xBW6