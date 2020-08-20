Газизов об игре рукой у Облякова: «Ну и? В следующий раз «Спартаку» повезет больше. Судейство понравилось»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Шамиль Газизов Иван Обляков Чемпионат.com Футбол

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о работе судейской бригады Сергея Карасева на матче РПЛ с ЦСКА (1:3).

«Я не хочу говорить про судейство. Мощнейших ошибок не было, мне понравилось.

Была рука? Ну и? В следующий раз нам повезет больше», – сказал Газизов.

Во время третьей голевой атаки ЦСКА мяч попал в руку хавбеку Ивану Облякову. Карасев после ВАР засчитал гол.

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