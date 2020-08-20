Газизов об игре рукой у Облякова: «Ну и? В следующий раз «Спартаку» повезет больше. Судейство понравилось»

Генеральный директор Шамиль Газизов высказался о работе судейской бригады на матче с (1:3).

«Я не хочу говорить про судейство. Мощнейших ошибок не было, мне понравилось.

Была рука? Ну и? В следующий раз нам повезет больше», – сказал Газизов.

Во время третьей голевой атаки ЦСКА мяч попал в руку хавбеку . Карасев после ВАР засчитал гол.

Самый спорный момент дерби – падение Айртона в штрафной. Пенальти или симуляция?