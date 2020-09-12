Плющенко о снятии Косторной с прокатов: «Произвольная программа у Алены еще сырая. Ее ставит Ше-Линн Бурн по скайпу»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию рассказал о том, почему снялась с произвольной программы на контрольных прокатах.

«Произвольная программа у Алены еще сырая, поэтому на прокатах мы катали только короткую. Подготовить и показать обе программы за такой короткий срок, что Алена перешла к нам, нереально.

Произвольную программу Алене ставит по скайпу, на удаленке. Это была моя идея попробовать с Ше-Линн, сразу связался с ней по телефону. С Ше-Линн мы знакомы очень давно, она с удовольствием согласилась.

Конечно, Ше-Линн приехала бы к нам, поставила и поработала в Москве, но из-за пандемии не получилось, пришлось начать постановку дистанционно. Думаю, когда снимут все ограничения, мы пригласим Ше-Линн в Москву обязательно», – сказал Плющенко.

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