Айртон получил желтую за симуляцию после ВАР. Он упал в штрафной в борьбе с Карповым

Защитник Айртон получил желтую карточку за симуляцию в матче с (1:2, первый тайм).

Бразилец упал в штрафной армейцев в борьбе с защитником . Судья , обратившись к системе видеопомощи арбитрам (ВАР), принял решение не назначать пенальти и показал предупреждение Айртону.

Карпов со 2-й минуты матча играет с желтой карточкой.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Самый спорный момент дерби – падение Айртона в штрафной. Что там: пенальти или нет?

Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»