Айртон получил желтую за симуляцию после ВАР. Он упал в штрафной в борьбе с Карповым

Защитник «Спартака» Айртон получил желтую карточку за симуляцию в матче с ЦСКА (1:2, первый тайм).
Бразилец упал в штрафной армейцев в борьбе с защитником Вадимом Карповым. Судья Сергей Карасев, обратившись к системе видеопомощи арбитрам (ВАР), принял решение не назначать пенальти и показал предупреждение Айртону.
Карпов со 2-й минуты матча играет с желтой карточкой.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Самый спорный момент дерби – падение Айртона в штрафной. Что там: пенальти или нет?
Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»