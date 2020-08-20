Айртон получил желтую за симуляцию после ВАР. Он упал в штрафной в борьбе с Карповым

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев видеоповторы Айртон Дантас Вадим Карпов Футбол

Защитник «Спартака» Айртон получил желтую карточку за симуляцию в матче с ЦСКА (1:2, первый тайм).

Бразилец упал в штрафной армейцев в борьбе с защитником Вадимом Карповым. Судья Сергей Карасев, обратившись к системе видеопомощи арбитрам (ВАР), принял решение не назначать пенальти и показал предупреждение Айртону.

Карпов со 2-й минуты матча играет с желтой карточкой.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Самый спорный момент дерби – падение Айртона в штрафной. Что там: пенальти или нет?

Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»

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Да, Карпов фолил
53%
Айртон Дантас
Нет, Айртон симулировал
47%
Вадим Карпов

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