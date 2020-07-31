«Зенит» и «Сочи» рвут РПЛ, Поветкин вырубил Уайта, жена Зинченко разносит Гвардиолу, недовольный Месси и другие новости утра

1. В 4-м туре «Зенит» разнес «Тамбов» (4:1), взяв 12 очков в 4 матчах на старте РПЛ. «Сочи» разобрался с «Ротором» (2:1) и пока взобрался на 2-е место. У «Локо» и «Спартака» игра в запасе, они сыграют в воскресенье. Впрочем, ниже 3-й строчки «Сочи» при любом раскладе не опустится.

«Рубин» неожиданно вырвал победу над ЦСКА, забив на 92-й минуте (2:1). «Краснодар» проиграл «Уралу» (0:1), потерпев 2-е поражение в сезоне. «Арсенал» обыграл «Динамо» (2:0) благодаря дублю Лесового, одержав первую победу в сезоне. «Динамо» же впервые пропустило и впервые проиграло. «Ахмат» победил «Химки» на выезде благодаря голам на 73-й и 74-й минутах.

2. Российский тяжеловес Александр Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта в пятом раунде, вернувшись после двух нокдаунов, и стал временным чемпионом WBC.

3. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси зол из-за утечки информации после встречи с Куманом. Он считает, что его выставили в невыгодном свете перед сосьос и болельщиками.

4. Кубок чемпионов КХЛ. «Ак Барс» был сильнее «Салавата», СКА проиграл «Металлургу». «Ак Барс» и «Магнитка» встретятся в финале турнира, СКА и «Салават» разыграют 3-е место.

5. Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин порвал переднюю крестообразную связку колена. Будет операция, сроки восстановления пока не известны.

6. Новости трансферного рынка с участием российских клубов и игроков. Кутепов может перейти в турецкий «Сивасспор». Тедеско не видит его в составе «Спартака». ЦСКА договорился о трансфере Карраскаля с «Ривер Плейт». Полоз переходит в «Ростов», «Сочи» подпишет Попова. «Ростов» Полоза уже заявил, хотя о трансфере официально еще не объявляли. Кузяев ведет переговоры с «Алавесом». «Спартак» и «Краснодар» интересуются игроком.

7. Кубок Стэнли. «Даллас» обыграл «Колорадо» в первом матче серии второго раунда. Александр Радулов стал первой звездой матча, набрав 3 очка – столько же, сколько за весь первый раунд.

8. А что на европейском трансфером рынке? «Барса» предложила 10 млн евро за Эрика Гарсию и не намерена платить больше. Габриэл прошел медосмотр для «Арсенала». За защитника «Лилля» заплатят 30 млн евро. Куман хочет видеть в «Барсе» Анхелиньо. «Ман Сити» оценивает защитника в 30 млн евро. Также пишут, что «Барса» возобновила переговоры о трансфере Лаутаро с «Интером», а «Аякс» потребует у каталонцев минимум 55 млн евро за ван де Бека.

9. Нападающий «Брешии» Марио Балотелли сделал на лице татуировку Black Power.

10. НБА. 38 очков Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Портленд», «Оклахома» победила «Хьюстон» в овертайме и другие результаты.

11. «Трактор» показал новый логотип и форму. Разработкой занималась студия Quberten.

12. Доменико Тедеско, скорее всего, будет руководить «Спартаком» в матче с «Локо». Он пропустил два матча из-за ангины.

13. В первый день турнира WTA в Нью-Йорке Екатерина Александрова обыграла Елену Рыбакину, а Вероника Кудерметова – Айлу Томлянович. Виктория Азаренко победила 15-ю сеяную Донну Векич.

Энди Маррей выиграл первый матч в сезоне, победив Фрэнсиса Тиафу на «Мастерсе» в Нью-Йорке.

14. Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви отметил победу над «Краснодаром» в сине-бело-голубом духе: футболист в раздевалке изобразил секс, обнимая сотрудника клуба.

15. Премьера документального сериала о двукратном чемпионе «Формулы-1» Фернандо Алонсо состоится 25 сентября. Сериал посвящен победам испанца в гонках «24 часа Ле-Мана» и участию в «Инди-500» и ралли-рейде «Дакар».

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