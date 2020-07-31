Кутепов может перейти в турецкий «Сивасспор». Тедеско не видит его в составе «Спартака» (Максим Алланазаров)

Защитник Илья Кутепов, скорее всего, покинет «Спартак».
Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско не видит 27-летнего игрока в составе команды, сообщает журналист Максим Алланазаров.
По данным источника, у Кутепова есть предложение от турецкого «Сивасспора». В борьбу за защитника также может включиться «Рубин».
Сам Кутепов не хочет уходить из «Спартака» или сидеть в запасе, но на данный момент все идет к тому, что футболисту придется покинуть клуб.
Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2022 года. Статистику Кутепова можно найти здесь.