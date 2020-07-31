Роналдо: «Не отпустил бы Месси ни при каких условиях на месте «Барсы». Не думаю, что он разлюбит клуб»

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Бывший форвард «Барселоны» Роналдо прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба.

«Крайне маловероятно, что он сможет сейчас уйти из «Барселоны», учитывая проблемы с результатами.

Месси – ключевой игрок команды, на месте «Барсы» я бы его не отпустил ни при каких условиях.

У него отличная, крепкая связь с клубом, и я не думаю, что он вдруг его разлюбит», – сказал бразилец на вебинаре, проведенном компанией Santander.

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