Третьяк поздравил «Динамо» с бронзой: «Слова благодарности Аркадию Ротенбергу, тренерам и ребятам»

В рамках презентации команды московского «Динамо» состоялась церемония награждения бронзовыми медалями игроков, тренерского штаба и административно-технического персонала.

Мероприятие прошло на учебно-тренировочной базе «Новогорск». В связи с эпидемиологической обстановкой болельщики не смогли присутствовать. У них была возможность следить за мероприятием в онлайн-режиме.

Для торжественной церемонии награждения бронзовыми медалями чемпионата России на лед был приглашен президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«От имени Федерации хоккея России и миллионов болельщиков, которые болели за , хочу поздравить вас с бронзовыми медалями чемпионата России. Хотел бы сказать слова благодарности вашему руководству в лице Аркадия Романовича Ротенберга, тренерам, обслуживающему персоналу и, конечно, ребята – вам.

Сезон был сложный. В начале вы разминались, а потом показали настоящий динамовский хоккей в конце регулярного чемпионата и плей-офф. Хотел бы пожелать вам в будущем сезоне успехов, порадовать своих болельщиков, родных и близких и свое имя держать на высоте. Удачи!» – сказал функционер.

Итоги чемпионата России были подведены в начале июля на основе регулярки КХЛ и 1-го раунда плей-офф. Чемпионом страны стал ЦСКА. Второе место разделили «Ак Барс» и СКА. Бронзовые медали достались «Динамо».

занимает пост председателя высшего совета московского клуба. Также он является председателем правления .