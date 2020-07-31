«Барса» предложила 10 млн евро за Эрика Гарсию и не намерена платить больше

«Барселона» продолжает работу над трансфером защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии.
«Блауграна» предложила «горожанам» 10 млн евро за испанца, сообщает Mundo Deportivo.
«Барселона» ждет ответа «Ман Сити», но не намерена платить за 19-летнего игрока больше.
В случае, если английский клуб откажется продавать Гарсию по этой цене, «Барса» постарается подписать игрока бесплатно, так как срок контракта защитника истекает в 2021 году.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» хочет 23 миллиона евро за Гарсию.
Гарсия – воспитанник «Барселоны». Он был в системе клуба с 2006 по 2017 год. «Манчестер Сити» заплатил за него около двух миллионов евро.