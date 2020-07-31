«Барса» предложила 10 млн евро за Эрика Гарсию и не намерена платить больше

продолжает работу над трансфером защитника «Манчестер Сити» .

«Блауграна» предложила «горожанам» 10 млн евро за испанца, сообщает Mundo Deportivo.

«Барселона» ждет ответа , но не намерена платить за 19-летнего игрока больше.

В случае, если английский клуб откажется продавать Гарсию по этой цене, «Барса» постарается подписать игрока бесплатно, так как срок контракта защитника истекает в 2021 году.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» хочет 23 миллиона евро за Гарсию.

Гарсия – воспитанник «Барселоны». Он был в системе клуба с 2006 по 2017 год. «Манчестер Сити» заплатил за него около двух миллионов евро.