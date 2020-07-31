Полоз переходит в «Ростов», «Сочи» подпишет Попова

Нападающий в ближайшее время станет игроком «Ростова».

29-летний игрок уже подписал контракт с дончанами, вскоре о трансфере объявят официально, сообщает журналист Максим Алланазаров.

Из «Ростова» в «Сочи» перейдет полузащитник .

По информации «РБ-Спорт», контракт Полоза рассчитан на 3 года, а 32-летний болгарин подпишет с «Сочи» соглашение по схеме «2+1».

Полоз уже выступал за с 2012 по 2017 год. Его статистику можно найти здесь, статистику Попова – здесь.