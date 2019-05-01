Кубок Стэнли. 2-й раунд. «Колорадо» сыграет с «Далласом»

Стартует второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли.

Серии проходят в формате до четырех побед. Все матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса. Восемь мест в первом раунде были разыграны в квалификации.

НХЛ

Кубок Стэнли

2-й раунд

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

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