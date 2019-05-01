Кубок Стэнли. 2-й раунд. «Колорадо» сыграет с «Далласом»

Стартует второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли.
Серии проходят в формате до четырех побед. Все матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.
Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса. Восемь мест в первом раунде были разыграны в квалификации.
НХЛ
Кубок Стэнли
2-й раунд
- Дата проведения
- 23 августа, 03.00, «Rogers Place»
Счет в серии: 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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