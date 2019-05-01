Кубок Стэнли. 2-й раунд. «Колорадо» сыграет с «Далласом»

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Стартует второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли

Серии проходят в формате до четырех побед. Все матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса. Восемь мест в первом раунде были разыграны в квалификации. 

НХЛ

Кубок Стэнли

2-й раунд

Колорадо – Даллас
Дата проведения
23 августа, 03.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

У хоккейной России новый рекорд: покер в Кубке Стэнли. В 2017-м Гурьянов тащил молодежку, а сейчас тащит клуб НХЛ

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