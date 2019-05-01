Кубок чемпионов КХЛ. «Ак Барс» против «Салавата», СКА проиграл «Металлургу»

В Казани продолжается Кубок чемпионов КХЛ, в котором участвуют обладатели Кубка Гагарина разных лет – «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Металлург» и СКА.

ЦСКА и московское «Динамо» в турнире не играют из-за участия в Кубке мэра Москвы.

Кубок чемпионов КХЛ

Казань

СКА – Металлург – 3:4 (1:1, 0:3, 2:0)

1:0 – 7 Ткачев (Ожиганов, Галимов), ГБ

1:1 – 14 Плотников (Карпов, Дронов), ГБ

1:2 – 21 Песонен (Дронов, Бек)

1:3 – 27 Потехин (Плотников, Пашнин)

1:4 – 33 Минулин (Яковлев, Ламмикко), ГБ

2:4 – 44 Бурдасов (Ткачев, Галимов), ГБ

3:4 – 54 Бенгтссон (Бурдасов), ГБ

Ак Барс – Салават Юлаев – 1:2 (0:1, второй период)

0:1 – 5:19 Коробов (Лисовец, Амиров)

0:2 – 22:37 Гранлунд (Хартикайнен, Коледов), ГБ

1:2 – 31:13 Кувардин (Четвериков, Хованов)

Вратари: Мифтахов – Метсола.

«Ак Барс»:

Юдин – Лямкин, Фисенко – Бурмистров – Лукоянов;

Хенкель – Богатов, Дыняк – Галимов – Петров;

Яруллин – Викстранд, Тихонов – Воронков – Зарипов;

Четвериков, Воронин – Хованов – Сафонов, Кувардин, Кателевский.

«Салават Юлаев»:

Ларсен – Панин, Гранлунд – Маннинен – Хартикайнен;

Бирюков –Коледов, Сучков – Кадейкин – Жарков;

Коробов –Лисовец, Амиров – Воробьев – Башкиров;

Мухамадуллин – Семенов, Пустозеров – Пименов – Гиматов.

Турнирное положение: «Ак Барс» – 4 очка (2 матча), «Металлург» – 4 (3), СКА – 2 (3), «Салават Юлаев» – 0 (2).