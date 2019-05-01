Кубок чемпионов КХЛ. «Ак Барс» против «Салавата», СКА проиграл «Металлургу»

В Казани продолжается Кубок чемпионов КХЛ, в котором участвуют обладатели Кубка Гагарина разных лет – «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Металлург» и СКА.
ЦСКА и московское «Динамо» в турнире не играют из-за участия в Кубке мэра Москвы.
Кубок чемпионов КХЛ
Казань
СКА – Металлург – 3:4 (1:1, 0:3, 2:0)
1:0 – 7 Ткачев (Ожиганов, Галимов), ГБ
1:1 – 14 Плотников (Карпов, Дронов), ГБ
1:2 – 21 Песонен (Дронов, Бек)
1:3 – 27 Потехин (Плотников, Пашнин)
1:4 – 33 Минулин (Яковлев, Ламмикко), ГБ
2:4 – 44 Бурдасов (Ткачев, Галимов), ГБ
3:4 – 54 Бенгтссон (Бурдасов), ГБ
Ак Барс – Салават Юлаев – 1:2 (0:1, второй период)
0:1 – 5:19 Коробов (Лисовец, Амиров)
0:2 – 22:37 Гранлунд (Хартикайнен, Коледов), ГБ
1:2 – 31:13 Кувардин (Четвериков, Хованов)
Вратари: Мифтахов – Метсола.
«Ак Барс»:
Юдин – Лямкин, Фисенко – Бурмистров – Лукоянов;
Хенкель – Богатов, Дыняк – Галимов – Петров;
Яруллин – Викстранд, Тихонов – Воронков – Зарипов;
Четвериков, Воронин – Хованов – Сафонов, Кувардин, Кателевский.
«Салават Юлаев»:
Ларсен – Панин, Гранлунд – Маннинен – Хартикайнен;
Бирюков –Коледов, Сучков – Кадейкин – Жарков;
Коробов –Лисовец, Амиров – Воробьев – Башкиров;
Мухамадуллин – Семенов, Пустозеров – Пименов – Гиматов.
Турнирное положение: «Ак Барс» – 4 очка (2 матча), «Металлург» – 4 (3), СКА – 2 (3), «Салават Юлаев» – 0 (2).