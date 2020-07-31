«Это прокол Гвардиолы. Зашквар – делать такую тактику». Жена Зинченко о вылете «Ман Сити» из ЛЧ

Журналистка и жена украинского футболиста Александра Зинченко Влада Седан прокомментировала вылет «Сити» из 1/4 финала иги чемпионов от «Лиона» (1:3).

«Ничего не хочется говорить, вы сами все видели. Я не футболист, не тренер, не критик и не аналитик. Понимаю, что мое мнение не авторитетно.

Возможно, я не имею права этого говорить. Возможно, Зинченко запретит мне это выставлять. Но мягко говоря, чтобы не матюкаться, это полностью прокол Гвардиолы.

В такой ответственный момент делать такую экспериментальную тактику для «Сити» – это зашквар. Я не вправе критиковать, но зачем играть в 3 центральных защитника, когда сами футболисты берутся за голову.

У меня просто нет слов, потому что иметь такой состав... Посмотрите, какие люди играют в «Сити», какая лавка запасных. Таким резервом могут похвастаться буквально несколько клубов мира.

Я понимаю, что команда, на которую все ставят ставки, – «Бавария». Одно дело – вылетать от «Баварии», а другое – вылетать от «Лиона». Не хочу обижать эту команду, но хочу напомнить, что это седьмое место в чемпионате Франции», – приводит слова Седан украинская Tribuna.com со ссылкой на ее ютуб-канал.

«Сити» слишком поздно начал играть. Гвардиола потерял 55 минут из-за провального эксперимента с новой схемой