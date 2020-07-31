«Барса» возобновила переговоры о трансфере Лаутаро с «Интером»

возобновила переговоры с о переходе форварда , сообщает Marca.

Сделку заморозили в начале июля, но этот вопрос снова актуален.

В июле истек срок действия отступных Лаутаро в размере 111 млн евро. Теперь «Барселона» может договориться о более низкой цене, но и «Интер» волен диктовать свои условия.

По данным источника, несмотря на сообщения об интересе к форварду «Лиона» Мемфису Депаю, Лаутаро остается приоритетной целью.

«Барселона» постарается включить некоторых игроков в сделку по аргентинцу. На данный момент есть много вариантов, «Интеру», в частности, интересен защитник Нелсон Семеду.

Статистику Лаутаро можно изучить здесь.